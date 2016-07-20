وزير البيئة: صيد أسماك القرش "محرم " ويؤدى لزيادة عددها وليس العكس

حذر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، المواطنين و الصيادين الذين يقومون بصيد أسماك القرش من الشواطئ المصرية بعد انتشار الظاهرة مؤخرا ونشر العديد منهم فيديوهات وصورا توثق عمليات صيدهم لهذا النوع من الأسماك على مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها، مؤكدا أنه سيكون هناك عقوبات صارمة ورادعة لمن يقدم على صيد مثل هذه الكائنات من خلال حملات واسعة ستنفذ بالتعاون مع شرطة المسطحات وقوات حرس الحدود.

وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، "صيد أسماك القرش محرم وكلما زاد الصيد زادت الأعداد ولا تقل لأن صيد القروش يؤدى الى تزفير المياه بالدماء وبالتالى يجتذب أسماك القرش الى الشاطئ "، متابعا:" من يدعون البطولة بصيد أسماك القرش لحماية الشواطئ المصرية والمحافظة على السياحية أصحاب مصلحة اقتصادية لأنهم يصطادون هذه الأسماك للتجارة ليس أكثر ".

وأكد أن سمك القرش لا يعيش إلا فى الأماكن العميقة لكن سلوكيات البشر الخاطئة تجلعه يهاجمهم، حيث أن سمك القرش فى قمة السلسلة الغذائية ويتغذى على حيوانات أسفله من أسماك وسلاحف وغيرها وحينما يزداد الصيد الجائر بالشباك والجر فيقوم بتوسيع دائرة البحث معن الفريسة فيقترب من الشاطئ موضحا أن سمك القرش يسبح بسرعة 70 كيلو متر فى الساعة الواحدة .

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