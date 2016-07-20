خادم الحرمين يستعرض وملك البحرين العلاقات الأخوية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقر إقامته بمدينة طنجة أمس أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء.

كما حضره من الجانب البحريني سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وعدد من المسؤولين.

الملك سلمان مرحباً بالعاهل البحريني

خادم الحرمين وملك البحرين والأمير محمد بن سلمان والشيخ ناصر آل خليفة

الملك سلمان مصافحاً الملك حمد بن عيسى

خادم الحرمين وحديث أخوي مع ملك البحرين

خادم الحرمين يصافح الشيخ ناصر آل خليفة

الأمير محمد بن سلمان يقبل رأس ملك البحرين

ولي ولي العهد في حديث مع الملك حمد بن عيسى

الأمير محمد بن سلمان والشيخ ناصر آل خليفة أثناء الاستقبال