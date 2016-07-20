أمير تبوك: المملكة تنعم بالأمن والأمان وتسير بخطى ثابتة إلى مستقبل أفضل

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لتنسيق ومتابعة المشروعات بالمنطقة بالإمارة اليوم اجتماع اللجنة، بحضور أعضائها من مديري الإدارات الحكومية والخدمية بالمنطقة.

وسيناقش سموه خلال الاجتماع سير العمل في المشروعات القائمة ونسب الإنجاز فيها بالإضافة إلى الإجراءات التنسيقية المعتمدة من جميع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تنفيذ هذه المشروعات دون عوائق في أوقاتها المحددة.

من جهة اخرى التقى أمير منطقة تبوك أمس الاول أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، ومشايخ القبائل والمواطنين وذلك في جلسة سموه الأسبوعية.

وأكد سمو أمير المنطقة في حديثه للجميع أن المملكة ولله الحمد تنعم بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، وقال سموه "ولله الحمد تأسست هذه البلاد على أسس ثابتة، سارت عليها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وتطبيقها كتاب الله وسنة نبيه" صلى الله عليه وسلم".

ونوه سمو أمير المنطقة بدور الآباء والأمهات والأسر للوفاء بمسؤولياتهم تجاه رعاية أبنائهم والحرص على مراقبتهم، مضيفا بأن بلادنا ولله الحمد والمنة تسير بخطى ثابتة إلى مستقبل أفضل، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله - سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، ثم تناول الجميع طعام العشاء.

من جانب اخر استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بمكتبه في الإمارة أمس الثلاثاء قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن سعد بن عبدالله القرني، الذي ودع سموه بمناسبة إحالته على التقاعد.

وأثنى سمو أمير المنطقة على جهود اللواء القرني طيلة فترة عمله في المنطقة متمنياً له التوفيق والنجاح.

وعبر اللواء سعد القرني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك.

وقال "لتوجيهاتكم المستمرة ودعمكم المتواصل الفضل بعد الله في القيام بعملي وواجبي تجاه ديني ووطني وولاة الأمر حفظهم الله" داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق سموه لما فيه خير ورقي هذه المنطقة الغالية.

..ويستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية