فوائد "القيمة المضافة" على الصحة.. تقليل معدلات التدخين والمساحيق الضارة

تظهر يوميا العديد من الدراسات والأبحاث الطبية التى تؤكد خطر بعض الأدوات والسلع التى نستهلكها يوميا فى حياتنا كالماكياج والعطور والسجائر وزيوت الطعام.

ورغم الانتقادات التى وجهت لمشروع قانون ضرائب القيمة المضافة إلا أن الجانب الصحى لهذه القيمة عديدة وتحتاج إلى تطبيق فعلى لحماية المواطنين من الأمراض الناتجة عن استهلاك هذه السلع المبالغ فيها، وهذه القيمة المضافة تعود بالفوائد الكثيرة على المواطنين، إذ سيكون استهلاكهم لهذه السلع أقل وهو ما يعود بالفوائد الصحية عليهم، ومن هذه السلع..



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السجائر..

>من المعروف أن أخطار التدخين تتلخص فى أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة بالإضافة إلى مختلف أنواع السرطانات، والتهاب القصبات المتعددة والتدخين بجانب المرأة الحامل يؤدى إلى عقم الأجنة لدى الإناث، ووفقا للإحصائيات الأخيرة كل سيجارة يتم تدخينها تنقص من عمر الفرد 5 دقائق وفقا لمعدلات الدراسات التى تمت على المدخنين، إذ تحتوى السيجارة على أكثر من 4000 مركب كيمائى و400 مادة سامة.



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المعسل..

>التدخين بكل طرقه يؤدى إلى أمراض القلب وتصلب الشرايين والسرطانات إلا أن الشيشة تساعد على انتشار الأمراض الأخرى خاصة السل نتيجة تبادل قارورة الشيشة الزجاجية بين الكثير ونقل العدوى والأمراض من خلالها إلى مختلف المستخدمين لها.



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خدمات الموبايل..

> يستخدم الكثيرون الموبايل فى كل تفاصيل حياتهم، وهو ما يعرضهم للعديد من الأمراض - وفقا للدراسات - إذ يقلل من القدرة على التركيز، ونقل الأمراض بسبب الميكروبات التى تتكون عليه باستخدام أصابعنا وعدم تنظيف اليد قبل تناول الطعام، وهو ما ينقل البكتيريا للفرد ولا ننسى مشكلات العين الناتجة عن التحديق المستمر فى شاشة الموبايل التى تؤدى إلى الصداع وجفاف العين، وهناك بعض الدراسات أثبتت خطر الموبايل على الجنين حيث يعمل على تقليل معدل نمو مخه ويؤدى إلى فرط النشاط.

العطور..

>تعمل العطور ومزيلات العرق على نشاط الأنف والجهاز العصبى وهو ما يسبب الصداع غير المبرر، والأبحاث العلمية تؤكد احتواء عدد كبير من العطور على المركبات الكيمائية تؤدى إلى أمراض الجهاز التنفسى وحساسية الجلد والغثيان.

منتجات التجميل..

>تفضل النساء أدوات التجميل والماكياج لأنها تساعدها على إظهار جمالها دائما، ولكن ماكياج الجلد له تأثير ضار على الجلد، إذ يحتوى على مركبات ومعادن ثقيلة كالرصاص والزئبق تذاب فى مركبات دهنية وتدخل معها بعض المشتقات البترولية فى صناعة المواد الملونة وجميعها أكسيدات تضر الجلد وتؤدى إلى سرطان الجلد.

زيت الطعام..

موضوعات متعلقة..

>يعتقد الكثيرون أن تناول الطعام المطبوخ بالزيوت النباتية بدلا من الزبد يقلل نسبة الكوليسترول فى الدم إلا أن الدراسات الحديثة التى أجراها الباحثون كشفت أضرار الزيوت النباتية وتؤدى إلى أمراض شرايين القلب والمخ وقد تؤدى إلى الوفاة.

ننشر أبرز السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمعفاة.. البنزين والكحوليات والتبغ والسيارات والثلاجات والتلفاز والتكييفات تخضع للقانون.. وإعفاء الألبان والشاى والسكر والخبز واللحوم

ننشر جداول السلع والخدمات الخاضعة والمعفية من ضريبة القيمة المضافة

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