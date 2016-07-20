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الطائف تختبر باصها السياحي

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قام مجلس التنمية السياحية بمحافظة الطائف بالشراكة مع مجموعة الحكير بتشغيل تجريبي لـ "باص الطائف السياحي" وفق المسارات السياحية المعتمدة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف.

وأوضح مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف أمين عام مجلس التنمية السياحية عبدالله بن عبيدالله السواط، أن انطلاقة الحافلة السياحية تأتي ضمن مبادرة المسارات السياحية "أكتشف وجهتك" التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والتي يتم من خلالها تعريف السائح بالمواقع السياحية وفق برنامج سياحي معتمد ومن خلال مسارات محددة توفر عددا من متطلبات السائح.

وأشار السواط إلى أن "باص الطائف السياحي" يعد من البرامج السياحية التي اعتمدها مجلس التنمية السياحية بالمحافظة ضمن رزنامة فعاليات صيف الطائف 37 والتي تتضمن عددا كبيرا من المسارات المعتمدة لرحلات "باص الطائف " تضم مسارين سياحيين الأول داخل مدينة الطائف وينطلق من: حديقة الملك فهد، مروراً بسوق البلد، ومسجد العباس والقصور القديمة ووادي وج ومسجد الكوع ومسجد القنطرة على شارع المثناة، ومنتزه الردف، شارع شهار والعودة إلى حديقة الملك فهد، ويتضمن مسار الرحلة السياحية الثانية مركز الهدا الانطلاق من محطة التلفريك وجولة حرة في في الهدا والتمتع بالطقس المميز مروراً بمرتفعات الهدا ومزارع الورد والفواكة وعدد من المعالم السياحية.

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