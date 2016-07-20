لا صحة لحدوث ارتفاع كبير في درجات الحرارة .. و «العظمى» 49 في الصيف

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل لـ«البيان» إن الفترة التي تمتد من منتصف شهر يوليو الجاري حتى منتصف شهر أغسطس المقبل تعد ذروة فصل الصيف..

حيث تصل درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها، مشدداً على أنه لا صحة لحدوث ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تراوح درجات الحرارة العظمى في فصل الصيف بين 44 و49 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وأوضح أن الحالة الجوية الحالية وما يصاحبها من سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على بعض المناطق حالة جوية معتادة في فصل الصيف، وتعد الجبال الشرقية في الدولة هي السبب الرئيس في حدوثها، حيث تؤدي إلى تكون السحب الركامية مع وجود منخفض جوي.

وذكر أن المناطق الشرقية بالدولة شهدت أول من أمس هطول أمطار غزيرة، وقد تم تسجيل أعلى كمية أمطار على منطقة الفقع بلغت 56.2 مليمتراً، مشيراً إلى أن الدولة تتأثر بوجود منخفض جوي على وسط وشرق شبه الجزيرة العربية وعلى سواحل الخليج العربي، مصحوباً برياح جنوبية وشرقية نشيطة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة استمرت في الهطول أمس على مناطق الدولة، مؤكداً استمرار التحذير من الرياح الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية واضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان، كما دعا الجماهير إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، حيث وصلت أمس في منطقة الحمرا والرؤية إلى أقل من 1500 متر و2000 متر في منطقة جبل علي.

طقس حار

وتوقع المركز أن يسود الدولة اليوم طقس مغبر بوجه عام وحار إلى شديد الحرارة على معظم المناطق وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والجنوبية، يتخللها سقوط أمطار، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، خاصة في الفترة الصباحية على المناطق المكشوفة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف: «تراوح درجات الحرارة العظمى على المناطق الداخلية بين 46 و49 درجة مئوية، وعلى المناطق الساحلية بين 43 و48 درجة مئوية. وتوقع المركز أن يسود الدولة غداً طقس مغبر بوجه عام وحار إلى شديد الحرارة على معظم المناطق. وفي سياق متصل، دعت بلدية مدينة أبوظبي (مكتب البيئة والصحة والسلامة) جميع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في قطاع البناء والإنشاء في مدينة أبوظبي إلى توخي الحيطة والحذر أثناء تنفيذ الأعمال الإنشائية خلال فترة الرياح الشديدة.