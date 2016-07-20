بالصور.. محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماع المجلس التنفيذى ويكرم مراكز الشباب

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جلسة المجلس التنفيذى رقم (7) بمقر المجلس بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال الريس، السكرتير العام المساعد، ومندوب مديرية الأمن، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديرى عموم المديريات، ومديرى إدارات الديوان العام.

واستعرض المجلس كتاب وزير التنمية المحلية بشأن ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى فتواها رقم 8/4/1941 بتاريخ 23/5/2016 إلى عودة نفاذ أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 بدء من يوم 21/1/2016.

وحذر فودة، من استغلال السائحين بمنطقة خليج نعمة بشرم الشيخ، وطالب بتشديد الرقابة من شرطة السياحة والأمن والمباحث ورئيس المدينة للرقابة على الأسعار.

وأشار المحافظ إلى تطوير منظومة الأداء فى تقديم الخدمة ومحاسبة المستغلين، مطالبًا باستغلال فترة الموسم السياحى الحالى فى التسويق الجيد للمقاصد السياحية.

كما تم عرض إنجازات المحافظة بصفة مبدئية تمهيدًا لعرضها فى الجلسة المخصصة لهذا الموضوع كل فيما يخصه، كما ناقش تخصيص الأراضى للجهات الحكومية المختلفة فى إطار توفير الخدمات للمواطنين، وأيضا تم تسليم شيكات الجوائز والمزايا النقدية وجملتها 429 ألف جنيه وشهادات التقدير الخاصة باللاعبين لرؤساء المدن



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محافظ جنوب سيناء واللواء محمود عيس سكرتير عام المحافظة أثناء الاجتماع



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محافظ جنوب سيناء يكرم مديري المراكز



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المجلس القومى الشئون القبائل يكرم السكرتير العام للمحافظة

- بالفيديو.. محافظ جنوب سيناء يحذر من استغلال السائحين بمنطقة خليج نعمة

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