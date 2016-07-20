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إقامة البنية التحتية لمشرع الاستزراع السمكى بكفر الشيخ قبل زيارة الرئيس

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إقامة البنية التحتية لمشرع الاستزراع السمكى بكفر الشيخ قبل زيارة الرئيس إقامة البنية التحتية لمشرع الاستزراع السمكى بكفر الشيخ قبل زيارة الرئيس
قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، خلال تصريح صحفى له ، إنه يتم تنفيذ عدد من أعمال البنية التحتية لخدمة مشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون التى سيفتتحها الرئيس. خلال أغسطس القادم بتكلفة 114 ألف جنيه .

وأضاف نصر ، سيتم تنفيذ خط مياه الشرب الجديد لبركة غليون قطر 10 بوصة بطول 4 كم بتكلفة 2 مليون جنيه خلال أسبوع ، لخدمة مشروع الاستزراع السمكى لبركة غليون ، من الطريق الساحلى حتى المشروع، وإقامة طريق بركة غليون الدولى بطول 18 كم وعرض 30 مترا بتكلفة مبدئية حوالى 96 مليون، وخط جديد الكهرباء وإنارة الطريق بالكشافات وزراعة الأعمدة بـ 700 عمود بتكلفة 16 مليون جنيه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع أعمال مشروعات البنية التحتية لأكبر مزرعة أسماك في الشرق الأوسط التى ستفر أكثر من 15ألف فرصة عمل.


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