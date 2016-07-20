وكيل تعليم دمياط يطلق مبادرة شجرة لكل شهيد

قال الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط لـ"اليوم السابع" إنه أطلق مبادرة شجرة لكل شهيد، وذلك بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط تماشيا مع مبادرة "حلوة يا بلدى".

وأضاف التداوى أنه أعطى تعليمات لمديرى الإدارات التعليمية التى بها مدارس بأسماء شهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة، الذين استشهدوا فى عمليات عسكرية، على أن تكون الشجرة من الأشجار المثمرة وتزرع داخل المدرسة وتكون تحت أعين الطلاب حتى يتولوا رعايتها والعناية بها لترسيخ مبدأ الانتماء والولاء.

- بالفيديو.. محافظ دمياط يتابع فعاليات مبادرة "حلوة يا بلدى" فى يومها الثانى