«تنفيذي الشارقة»:تخويل مراكز تقديم الخدمات التصديق على عقود الإيجار

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، إبرام بلدية مدينة الشارقة لاتفاقية تخويل عدد من مراكز تقديم الخدمات في الإمارة، صلاحية التصديق على عقود الإيجار في إمارة الشارقة، وذلك سعياً لتقديم أفضل الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع وللوصول إلى مواقع أكثر لتقديم الخدمات، ما يسرع من إجرائها ويحسن من جودتها.

كما اطلع المجلس خلال اجتماعه، أمس، في مكتب سمو الحاكم برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، على عدد من المشروعات المستقبلية وقيد الإنشاء في إمارة الشارقة، والتي تسهم في تطوير البنى التحتية وترسية أفضل المرافق والخدمات في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وأصدر المجلس القرار رقم (31) لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2013، بشأن المحافظة على الموارد المائية في إمارة الشارقة وملحقات القرار من جداول للرسوم والمخالفات والتعويضات، كما اطلع المجلس على جهود هيئة كهرباء ومياه الشارقة في ترشيد المياه وحملات توعية أفراد ومؤسسات المجتمع بأهمية الترشيد.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والمقترحات الخدمية التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفد الإمارة بالمبادرات المتنوعة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.