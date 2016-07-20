470 مليون درهم كلفة مشروعات تطويرية في أبوظبي

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي، خلال اجتماعها حزمة من المشروعات التطويرية بالتعاون مع القطاع الخاص بكلفة إجمالية تبلغ 470 مليون درهم، إضافة إلى عدد من القرارات والمشروعات الحيوية في الإمارة.

ووافقت اللجنة على ترسية مشروع تطوير الأسواق المجتمعية (الحزمة الثانية) الذي يتضمن سوقي مدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط، وفق اتفاقية مساطحة مع القطاع الخاص بكلفة متوقعة تبلغ 195 مليون درهم، و182 مليون درهم على التوالي.

شبكة متكاملة

ومن المخطط له تطوير شبكة متكاملة من الأسواق المجتمعية في مدينة أبوظبي، تشمل 38 موقعاً وتغطي مناطق البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي، بحيث يتم تطويرها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، وتتضمن دمج العناصر الثلاث المرافق المجتمعية، ومحال التجزئة الملائمة، ومنافذ الخدمات الحكومية، علماً أن بلدية مدينة أبوظبي قامت بإتمام استبيانات ودراسات الجدوى الاقتصادية للنظر في متطلبات واحتياجات السكان في تلك المناطق.

ووافقت اللجنة أيضاً على ترسية مشروع تطوير حديقة الشيخة فاطمة بنت مبارك، وفق عقد مساطحة مع القطاع الخاص بكلفة تطوير تبلغ 93 مليون درهم

ويهدف المشروع إلى إعادة تطوير وتفعيل الحديقة المسورة حالياً إلى حديقة ترفيهية مفتوحة، تقوم عملية تطويرها على دمج الحديقة مع الأنشطة والفعاليات اﻟﻤﺠتمعية والمرافق التجارية بمساحة تبلغ 6900م2، وذلك بهدف إنشاء مركز مجتمعي متكامل في وسط الحديقة، وتوفير مسطحات خضراء ومنطقة ترفيهية تتوافق مع متطلبات واحتياجات سكان المنطقة وزوار الحديقة.

ويشار إلى أن عملية بناء وتشغيل المشروعات المزمع إنشاؤها سيقوم بها المطورون مقابل الحصول على حقوق الاستفادة من الأراضي التابعة لبلدية مدينة أبوظبي عبر اتفاقيات المساطحة التي توافر حق الانتفاع لمدة 30 عاماً تعود بعدها ملكية المشروع إلى البلدية.

القطاع الخاص

وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، كونه شريكاً أساسياً في تعزيز التكامل والتعاون مع القطاع الحكومي، وذلك عبر استثماره ومشاركته في تطوير المرافق العامة، واستحداث المشروعات الخدمية والترفيهية الجديدة التي تهدف إلى تقديم خدمات عصرية وفقاً للمعايير العالمية.

كما تسهم تلك الشراكة في تطوير الأحياء والمناطق السكنية المستهدفة، وإتاحة فرصة مميزة للقطاع الخاص لتحقيق عوائد استثمارية مجزية ومستدامة بالشكل الذي يدعم توفير المرافق والخدمات النوعية لقاطني المناطق السكنية، فضلاً عن اعتبارها ملتقى لسكان هذه المناطق، بما يعكس رفع مستوى رفاهية المعيشة وجودتها.

واعتمدت اللجنة إحالة مقاولة مشروع الطرق والبنية التحتية لاستحداث 104 أراض سكنية في منطقة المقطع، والذي يتضمن إنشاء طرق وإنارتها لخدمة الأراضي السكنية وتوفير خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، بكلفة تتجاوز 112 مليون درهم.

كما أقرت اللجنة التنفيذية تعميم مادة التربية الصحية المطبقة في منهاج وزارة التربية والتعليم على جميع مدارس الحلقة الثالثة للبنات في إمارة أبوظبي، والذي يهدف لتنمية المعارف الأساسية الخاصة بالثقافة الصحية للطالبات، وترسيخ معرفة صحية علمية تضمن إنشاء جيل يتسلح بالممارسة الصحية الصحيحة.

واعتمدت اللجنة تشكيل فريق عمل لإدارة الاتصال والإعلام وقت الطوارئ والأزمات والكوارث برئاسة عضو فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي عن شركة أبوظبي للإعلام وعضوية ممثلين من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي للتنسيق والاستجابة، وشركة أبوظبي للإعلام، والجهات القيادية المحلية للحدث.

مهام

وتتضمن مهام فريق العمل جمع وتحليل المعلومات الأولية للحدث أو الطارئ أو الأزمة من مختلف المصادر الميدانية والرسمية والأمنية.