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اليوم.. نظر إعادة محاكمة "بديع" وآخرين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

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اليوم.. نظر إعادة محاكمة "بديع" وآخرين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد" اليوم.. نظر إعادة محاكمة "بديع" وآخرين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد"
تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، اليوم الأربعاء، أولى جلسات إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و 8 آخرين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

يذكر أن محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتى تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.

- 20 يوليو.. إعادة محاكمة "بديع" وآخرين فى قضية "أحداث مكتب الإرشاد"

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مصر 365

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