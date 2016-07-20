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وكيل الأزهر: إلغاء مركزية الشهادة الابتدائية بداية من العام الجديد

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وكيل الأزهر: إلغاء مركزية الشهادة الابتدائية بداية من العام الجديد وكيل الأزهر: إلغاء مركزية الشهادة الابتدائية بداية من العام الجديد
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أنه بعد نجاح المناطق فى إدارة كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية وتخفيفا للمركزية وزيادة صلاحيات واختصاصات المناطق الأزهرية تقرر إلغاء مركزية امتحانات الشهادة الابتدائية. ونقلها إلى المناطق لتعد كل منطقة امتحاناتها وتكون مسؤولة بالكامل عن امتحاناتها وضعا للأسئلة وتصحيحا ورصدا وإعلانا للنتائج تحت إشراف ومتابعة قطاع المعاهد الأزهرية.

وأضاف فى تصر يحات صحفية، على أن يعقب ذلك وبعد تحقيق النجاح فى إدارة المناطق للشهادة الابتدائية نقل تبعية الشهادة الإعدادية فى مرحلة لاحقة لتقتصر المركزية على الشهادة الثانوية فقط، يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات شيخ الأزهر بتسريع خطوات إصلاح التعليم الأزهرى والنهوض به.

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