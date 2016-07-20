بالصور.. "أردوغان شلح جيشه" تريند على "تويتر" يتجاوز 6 آلاف تغريدة

وحملت تغريدات المدونين هجوما لاذعا على الرئيس التركى، حيث قال هشام شهاب: "فى الوقت اللى مصر تتجه فيه لتخفيف الأحكام، هتلر الأردوغانى يطالب بعودة الإعدام"، فيما قالت شروق: "هو مخلاش فيها إنسان أساسا".
وقالت شروق: "دبح واعتقالات وفصل عشوائى ومصادرة صحف وإغلاق مواقع ومسمعناش (.....) من بتوع حقوق الإنسان بيتكلم، لكن لو فى مصر"، وقال أحمد: "من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة، قردوغان أمير المؤمنين الإخوانجية يشلح الجيش التركى، دواعش أردوغان تذبح الجنود الأتراك".
وقال عماد سليمان: "الجيش التركى لن يصمت كثيرا أمام تصرفات أردوغان المتهورة، فلكل فعل رد فعل، النظام الخاوى لن يصمد طويلا أمام الحق المبين"، أما شريف مصطفى فقال: "شجاعة جندى واحد فى مصر بمفرده يساوى كل جيش تركيا ألف مرة.. تحيا مصر".
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>- على الرغم من القرصنة.. ويكليكس تفضح أردوغان بـ300 ألف رسالة سرية
- خالد صلاح:أردوغان ديكتاتور مستبد..أهان العسكرية التركية وكان على علم بالانقلاب المزعوم لذبح معارضيه..ويؤكد:العار سيلاحق الإخوان أينما ذهبوا..ويتعجب من صمت منظمات حقوق الإنسان إزاء ماحدث بباريس وأنقرة