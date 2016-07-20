بالصور.. "أردوغان شلح جيشه" تريند على "تويتر" يتجاوز 6 آلاف تغريدة

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاجى "أردوغان شلح جيشه" و"أردوغان ينتهك حقوق الإنسان"، وذلك بعد سلسلة من القرارات التى اتخذها الرئيس التركى أمس، منها إلغاء ترخيص 21 ألف معلم والاستمرار فى اعتقال العديد من قيادات وضباط الجيش التركى، التى كان آخرها عزل القائد العام على خلفية أحداث المحاولة الانقلابية.

وحملت تغريدات المدونين هجوما لاذعا على الرئيس التركى، حيث قال هشام شهاب: "فى الوقت اللى مصر تتجه فيه لتخفيف الأحكام، هتلر الأردوغانى يطالب بعودة الإعدام"، فيما قالت شروق: "هو مخلاش فيها إنسان أساسا".

وقالت شروق: "دبح واعتقالات وفصل عشوائى ومصادرة صحف وإغلاق مواقع ومسمعناش (.....) من بتوع حقوق الإنسان بيتكلم، لكن لو فى مصر"، وقال أحمد: "من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة، قردوغان أمير المؤمنين الإخوانجية يشلح الجيش التركى، دواعش أردوغان تذبح الجنود الأتراك".

وقال عماد سليمان: "الجيش التركى لن يصمت كثيرا أمام تصرفات أردوغان المتهورة، فلكل فعل رد فعل، النظام الخاوى لن يصمد طويلا أمام الحق المبين"، أما شريف مصطفى فقال: "شجاعة جندى واحد فى مصر بمفرده يساوى كل جيش تركيا ألف مرة.. تحيا مصر".



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