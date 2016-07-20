أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. "أردوغان شلح جيشه" تريند على "تويتر" يتجاوز 6 آلاف تغريدة

Google+ Print
بالصور.. "أردوغان شلح جيشه" تريند على "تويتر" يتجاوز 6 آلاف تغريدة بالصور.. "أردوغان شلح جيشه" تريند على "تويتر" يتجاوز 6 آلاف تغريدة
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاجى "أردوغان شلح جيشه" و"أردوغان ينتهك حقوق الإنسان"، وذلك بعد سلسلة من القرارات التى اتخذها الرئيس التركى أمس، منها إلغاء ترخيص 21 ألف معلم والاستمرار فى اعتقال العديد من قيادات وضباط الجيش التركى، التى كان آخرها عزل القائد العام على خلفية أحداث المحاولة الانقلابية.

وحملت تغريدات المدونين هجوما لاذعا على الرئيس التركى، حيث قال هشام شهاب: "فى الوقت اللى تتجه فيه لتخفيف الأحكام، هتلر الأردوغانى يطالب بعودة الإعدام"، فيما قالت شروق: "هو مخلاش فيها إنسان أساسا".

وقالت شروق: "دبح واعتقالات وفصل عشوائى ومصادرة صحف وإغلاق مواقع ومسمعناش (.....) من بتوع حقوق الإنسان بيتكلم، لكن لو فى مصر"، وقال أحمد: "من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة، قردوغان أمير المؤمنين الإخوانجية يشلح الجيش التركى، دواعش أردوغان تذبح الجنود الأتراك".

وقال عماد سليمان: "الجيش التركى لن يصمت كثيرا أمام تصرفات أردوغان المتهورة، فلكل فعل رد فعل، النظام الخاوى لن يصمد طويلا أمام الحق المبين"، أما شريف مصطفى فقال: "شجاعة جندى واحد فى مصر بمفرده يساوى كل جيش تركيا ألف مرة.. تحيا مصر".

تعليقات رواد تويتر (1)
>

جانب من تعليقات رواد تويتر

تعليقات رواد تويتر (2)
>

جانب من تعليقات رواد تويتر

تعليقات رواد تويتر (3)
>

جانب من تعليقات رواد تويتر

تعليقات رواد تويتر (4)
>

جانب من تعليقات رواد تويتر

تعليقات رواد تويتر (5)
>

جانب من تعليقات رواد تويتر

تعليقات رواد تويتر (6)
>

جانب من تعليقات رواد تويتر

تعليقات رواد تويتر (7)
>

جانب من تعليقات رواد تويتر

تعليقات رواد تويتر (8)
>

جانب من تعليقات رواد تويتر

تعليقات رواد تويتر (9)
>

جانب من تعليقات رواد تويتر


>- على الرغم من القرصنة.. ويكليكس تفضح أردوغان بـ300 ألف رسالة سرية

- خالد صلاح:أردوغان ديكتاتور مستبد..أهان العسكرية التركية وكان على علم بالانقلاب المزعوم لذبح معارضيه..ويؤكد:العار سيلاحق الإخوان أينما ذهبوا..ويتعجب من صمت منظمات حقوق الإنسان إزاء ماحدث بباريس وأنقرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية