"الحمية الصحية" للأميرة الراحلة ديانا.. بروتينات وخضروات وفواكه

على الرغم من مرور أكثر من 19 عاما على رحيل الأميرة ديانا، إلا أنها مازالت ساحرة القلوب، وتعد أناقتها ورشاقتها مسار جدل وبحث لدى المتخصصين، وأزاح كبير طهاة القصر الملكى " ماك جرادى " الستار عن أسرار الحمية الصحية التى كانت تتبعها الأميرة "ديانا سبينسر" .

وبحسب موقع "newbeauty" تعتبر حمية الأميرة، ملكية من الطراز الأول فهى ذات مكونات صحية ومفيدة لتحافظ على سلامة الجلد وقوة الشعر لتكون دائما صاحبة إطلالة جذابة بجسم رشيق.

وأوضح الموقع أن الحمية بسيطة التنفيذ وذات فعالية كبيرة فى خسارة الوزن سريعا خاصة للنساء بعد عمليات الولادة، وتتضمن:

1- تناول البروتين ، الخضروات ، الفواكة، والابتعاد بشكل نهائى عن الكربوهيدات ، الدهون ، السكريات.

>2- عدم تناول اللحوم الحمراء إلا فى المناسبات ، فهى تتسبب فى ارتفاع الدهون فى الدم.

>3-الامتناع تماما عن تناول الأكلات المقلية ولكنها كانت لا تقاوم أصابع البطاطس فكانت تأكلها فى وجبة الغذاء بكمية قليلة .

>4-من الأكلات السرية التى كانت تتناولها الأميرة " ديانا" الأومليت من بياض البيض الممزوج بقطع الفلفل الملون .

>5-الباذنجان من الخضروات التى كانت تفضل أكلها ولذلك كان كبير الطهاة يقدمها بأشكال كثيرة فهى تحتوى على عناصر غذائية تحافظ على صحة الجسم بدون زيادة فى الوزن.

>6- ديانا كانت تحرص على تناول القهوة مع حبات الزبيب لتكون بمثابة وجبة "سناك" فى منتصف اليوم تمنحها النشاط وتعوضها عن انخفاض نسبة السكر فى الدم .