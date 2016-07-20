وزير المالية: مصر جاهزة لاستيعاب استثمارات جديدة ومؤهلة لنمو اقتصادى 8%

أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مصر جاهزة لاستيعاب استثمارات جديدة، محلية وأجنبية لتحريك الاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات، قائلاً:"نحن فى مرحلة انتقالية قادرة على دفع الاقتصاد المصرى بقوة".

وقال "الجارحى" فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع على قناة النهار، إن ضريبة القيمة المضافة تحدث مرة واحدة وهى تصاعدية، ترتفع مع ارتفاع حجم الاستهلاك، وتراعى محدودى الدخل، وتحقق العدالة الاجتماعية بشكل أكبر، مشيراً إلى أن زياد العجز تؤدى إلى زيادة التضخم، ولا يمكن ترك الأمور فى ظل التضخم المتوالى الذى يرتفع نتيجة العجز الكبير فى الموازنة.

وشدد على ضرورة تفعيل باقة من الحلول السريعة والقوية، واسترجاع النمو والاستثمار المحلى والأجنبى، المباشر وغير المباشر، ليسير الاقتصاد المصرى بشكل أكثر قوة، موضحاً أن قانون القيمة المضافة يوفق القيمة الضريبة بدفع خدمات أخرى ويعالج تشوهات ضريبة المبيعات.

وأشاد بالنمو الاقتصادى خلال عامى 2015، و 2016، بعد انجاز العديد من المشروعات الكبرى كقناة السويس والعاصمة الإدارية والكهرباء والطرق والمدن الجديدة، مؤكداً أن كل هذه المشروعات تؤسس لقاعدة اقتصادية تخدم الاستثمار ويمكن البناء عليها، قائلاً: " نحن فى مرحلة انتقالية قادرة على دفع الاقتصاد المصرى بقوة".

وشدد على ضرورة توجيه الدعم بطريقة أفضل، مع دفع عجلة الصناعة بأقصى شكل ممكن، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى مؤهل للنمو بمعدلات كبيرة، قد تصل لنسب 6 و 7 و 8%،مضيفاً:" خلال الـ6 سنوات الماضية كنا ننمو بشكل بطيء جداً والإنفاق يزيد بشكل كبير أيضاَ مما نتج عنه احتياجات تمويلية كبير تمول بالدين، مما تسبب فى رفع الفوائد والعجز، وأوصلنا لتلك المرحلة".

وحذر من أن العجز يتراوح بين 11 و 13% ولا يمكن الاستمرار على هذا الشكل، ولذا لا بد من تطبيق سياسيات وتشريعات ضريبية سليمة وتطبيق إدارة ضريبة بشكل كبير وتحسين مستوى الخدمة الضريبية، مع الاستمرار فى انجاز العديد من المشروعات.

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