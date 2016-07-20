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مصدر أمن موريتانى: إقامة منطقة عسكرية بمقر انعقاد القمة العربية

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مصدر أمن موريتانى: إقامة منطقة عسكرية بمقر انعقاد القمة العربية مصدر أمن موريتانى: إقامة منطقة عسكرية بمقر انعقاد القمة العربية
قالت مصادر أمنية موريتانية أن نواكشوط أعلنت إقامة منطقة عسكرية تحيط بمركز المؤتمرات المقرر عقد القمة العربية به يوم 25 الجارى لا يسمح بدخولها إلا بتصريح خاص.

وأكدت المصادر أن الجمهورية الموريتانية أنهت جميع الاستعدادات الأمنية واللوجيستية الخاصة بالقمة العربية التى تستضيفها نواكشوط تحت عنوان "قمة الأمل".

وتبدأ غدا الأربعاء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية العربية العادية فى دورتها الـ27 بالعاصمة الموريتانية "نواكشوط"، ويعقد غدا اجتماع كبار المسئولين للمجلس الاجتماعى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، على أن يعقد بعد غد الخميس اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسئولين التحضيرى لاجتماع وزراء الخارجية التحضيرى.

كما يعقد يوم الجمعة، اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعقد السبت اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة، على أن يعقد يوم الاثنين 25 يوليو الجارى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة برئاسة موريتانيا.


>غدا.. بدء الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بموريتانيا

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