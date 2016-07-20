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وزير المالية الموريتانى يبحث مع وفد من الجامعة العربية تعزيز التعاون المشترك

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وزير المالية الموريتانى يبحث مع وفد من الجامعة العربية تعزيز التعاون المشترك وزير المالية الموريتانى يبحث مع وفد من الجامعة العربية تعزيز التعاون المشترك
عقد وزير الاقتصاد والمالية الموريتانى المختار ولد اجاى اليوم الثلاثاء بمكتبه لقاء مع وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية، يضم كلا من الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية السفير الدكتور بدر الدين علالى، وأمين أمانة المجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية المدير أحمد صالح عادل وعدد من كبار موظفى الجامعة.

وتناول اللقاء سبل تطوير وترسيخ التعاون بين موريتانيا ومختلف الهيئات الاقتصادية والاجتماعية لجامعة الدول العربية.

كما استعرض المجتمعون مختلف جوانب الترتيبات الجارية لتنظيم القمة العربية 27 فى نواكشوط يومى 25 و26 يوليو الجارى، خصوصا الجانب المتعلق بالشق الاقتصادى، حيث ينتظر أن يعقد الاجتماع التحضيرى لكبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى لمجلس جامعة الدول العربية غدا الأربعاء، فى حين سيشهد يوم الجمعة المقبل جلسات اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

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