مقتل عنصرين من القوات الفرنسية نتيجة إسقاط مروحية فى ليبيا

قال مسئولان ليبيان إن ميليشيات أسقطت مروحية على مشارف مدينة بنغازى شرقى البلاد، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر القوات الخاصة الفرنسية كانا على متنها.

وأوضح المسئولان، وأحدهما ضابط بالقوات الجوية على علم بمن كانوا على متن المروحية والآخر مسؤول يعمل لصالح البعثات الغربية فى ليبيا، أوضحا اليوم الثلاثاء أنه ليس هناك ناجون فى الهجوم الذى وقع الأحد.

وتحدث المسئولان شريطة التكتم على هويتيهما كونهما غير مخولين الحديث إلى الإعلام، حيث رفضت وزارة الدفاع الفرنسية التعليق، قائلة إنها لا تصدر معلومات عن قواتها الخاصة.

أعلنت ميليشيا تطلق على نفسها اسم "سرايا الدفاع عن بنغازي" المسؤولية عن الهجوم، قائلة إن المروحية التى أسقطت تابعة لقوات معادية لها يقودها اللواء خليفة حفتر، قائد القوات المسلحة فى شرق ليبيا.