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وزيرا دفاع أمريكا وتركيا يبحثان أهمية قاعدة «إنجيرليك» الجوية في محاربه «داعش»

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وزيرا دفاع أمريكا وتركيا يبحثان أهمية قاعدة «إنجيرليك» الجوية في محاربه «داعش» وزيرا دفاع أمريكا وتركيا يبحثان أهمية قاعدة «إنجيرليك» الجوية في محاربه «داعش»

وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إن الوزير آشتون كارتر ونظيره التركي فكري إيشق بحثا اليوم الثلاثاء أهمية قاعدة إنجيرليك الجوية التركية في العمليات التي تتم ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وبحسب رويترز فقد قال البنتاجون إن الوزير التركي أبدى أسفه لأنه لن يحضر اجتماعًا في واشنطن يوم الأربعاء على مستوى وزراء الدفاع يتعلق بقتال داعش لكنه قال إن السفير التركي سيحضر.

وفي الأيام التي تلت محاولة انقلاب فاشلة في تركيا انقطع التيار الكهربائي عن القاعدة التي تستخدمها القوات التركية والأمريكية في الحملة العسكرية ضد داعش.

 

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