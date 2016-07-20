صفقات الزمالك – مكتشف أسامة إبراهيم لـ في الجول: لديه ما يطيل عمره في الزمالك.. وهذا عيبه الأكبر

انتقل أسامة إبراهيم الظهير الأيمن لإنبي إلى الزمالك لدعم الجبهة اليمنى، إمام محمدين مدربه في قطاع الناشئين ومكتشفه يتحدث عن أبرز مميزاته وعيوبه.

إبراهيم يبلغ 23 عاما وصنع ثلاثة أهداف خلال 19 مباراة في الدوري المصري الموسم الماضي.

تعرف على تفاصيل انتقال ناصف وإبراهيم

ويقول إمام محمدين لـFilGoal.com: "أسامة لاعب متكامل ودولي وملتزم.. جاء من مدرسة الموهوبين وانضم لمنتخب مصر ولديه أساس رائع".

وأضاف "عقليته ممتازة وسلوكياته كذلك.. وسيصبح لاعب ذو شأن في المستوى الدولي".

وتابع "في أخلاقه لم أتعامل مع أحد باستثنائه هو ومحمد عبد الشافي.. لا يسهر وأخلاقه رائعة وملتزم دينيا وهذه مقومات تجعله يحافظ على نفسه ويطيل عمره في الملاعب".

مميزاته

ويرى إمام محمدين أن أسامة إبراهيم تخلص من عيب إتقان الكرات العرضية.

وأوضح "هذا الموسم أجاد أسامة إرسال الكرات العرضية، لديه انطلاقات هجومية ويجيد الركض مسافات طويلة بسرعة، فالسرعة فطرية فيه.. وناهيك عن الجانب الخططي".

وأشار "لديه مؤشرات رائعة داخل الملعب في التمركز الخططي، فقط ينقصه اللعب في فريق تنافسي للاعتياد على ثقافة الفوز دائما".

وواصل "أعتقد أن تأقلمه سيكون سريعا، سيبدأ فقط كمحمد عادل جمعة في الزمالك ومع مزيد من المباريات سيعتاد على أداء فريقه".

وأتم إمام محمدين "أثق أن أسامة سيصبح أفضل ظهير أيمن في مصر مستقبلا، ويدعمه التزامه داخل وخارج الملعب".

عيوبه

وسأل FilGoal.com خالد متولي المدرب العام لفريق إنبي عن اللاعب الذي تدرب معه كثيرا في الموسم الماضي وقبل الماضي.

وأجاب عن أبرز عيوبه قائلا: "عيبه أن وزنه يزداد بشكل سريع جدا، ووصلنا لدرجة أننا نوقع خصومات على اللاعبين في حالة زيادة أوزانهم لأن الظهير لابد أن يظل محافظا على لياقته لأنه يجري مسافات كبيرة".

وأشار "يحتاج أسامة لمزيد من التركيز في إرسال العرضيات، محمد ناصف يتفوق عنه في هذه النقطة.. لكنه تطور العام الماضي ومع مزيد من التدريب سيتقنها أكثر".

وأكد "العيب الأبرز في أسامة أنه إذا بدأ المباراة بشكل جيد سيصبح نجما في الـ90 دقيقة، لكن إذا بدأها بشكل سيء صعب أن يعيد نفسه للمباراة.. فهو يحتاج تعامل نفسي مختلف".

العلاج؟

يوضح خالد متولي طريقة التعامل مع أسامة إبراهيم والحل لتجاوز هذا العيب النفسي.

وقال لـFilGoal.com: "في إحدى المرات قمت بعمل تدريبات سرعة كثيرة لأسامة إبراهيم منفردة.. هو بالفعل لاعب مطيع ويستمع للنصيحة وساعدني كثيرا طموحه ورغبته في التطور".

وأضاف "دخلت في تحدي معه، وقلت له سأقوم بحساب أخطاءك في المباراة التالية بالورقة والقلم.. أتذكر حينها أنه قدم مباراة من أفضل مواجهاته في الدوري".

وأتم "لابد أن تدخله في تحدي مع نفسه.. هذه النقطة ستجعله يحارب من أجل التألق وستستثمره جيدا كلاعب".