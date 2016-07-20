جامعة كندية تطور لقاحًا ضد عدوى الكلاميديا المنقولة جنسيًا

نجح فريق من الباحثون من جامعة ماكماستر الكندية، فى تطوير لقاح ضد عدوى الكلاميديا “STI” التى تنتقل عن طريق الممارسة الجنسية التى تصيب 113 مليون شخص حول العالم سنويًا، ويمكن أن تؤدى إلى العقم.

وفى الدراسة التى نشرت مؤخرًا فى مجلة اللقاح، طور الباحثون لقاحًا باسم “BD584” للوقاية من الإصابة بعدوى الكلاميديا.

وأوضح الباحثون بقيادة ديفيد بولير، المؤلف المشارك للدراسة عبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الكلاميديا غالبا ما تذهب دون علاج لكنها تؤدى إلى التهابات المسالك التناسلية العليا، وتسبب التهاب الحوض، والعقم، لافتين إلى أن هذا هو السبب فى تطوير اللقاح.

وأشار الباحثون إلى أن التطعيم سيكون أفضل وسيلة لمنع عدوى الكلاميديا، لتجنب الآثار الجانبية الضارة للالتهابات غير المعالجة الناتجة عن الإصابة.

وقال الباحثون إن اللقاح فعال ليس فقط لنوع واحد فقط للكلاميديا لكنه لديه القدرة على الوقاية على نطاق واسع ضد جميع السلالات، بما فى ذلك تلك التى تسبب التراخوما.

والتراخوما هو التهاب العين الناجم عن الكلاميديا وهو السبب الرئيسى للعمى الذى يؤثر على الملايين من الناس فى كثير من المناطق الفقيرة فى العالم.

وأضاف الباحثون أن اللقاح يتم استنشاقه عن طريق الأنف، وهذا أمر سهل وغير مؤلم و لا يتطلب تدريبا عاليا، وهذا ما يجعله غير مكلف بالنسبة للدول النامية.

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