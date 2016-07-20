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زيت الزيتون والكانولا يحميان من أمراض القلب والسكر وسرطان الثدى

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زيت الزيتون والكانولا يحميان من أمراض القلب والسكر وسرطان الثدى زيت الزيتون والكانولا يحميان من أمراض القلب والسكر وسرطان الثدى
كشف بحث حديث نشر مؤخرًا عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن " الجيدة" الموجودة فى حمية البحر الأبيض المتوسط، قد تساعد على الحماية من أمراض القلب والسكر وسرطان الثدى.

وقال الدكتور حنا بلومفيلد بالمركز الطبى مينيابوليس فى ولاية مينيسوتا، المشرف على الدراسة، إن استخدام الدهون غير المشبعة الأحادية (مثل زيت الزيتون، زيت الكانولا) كمصدر رئيسى من الدهون والحد من تناول اللحوم الحمراء -المصدر الرئيسى للدهون المشبعة - يقلل فرص الإصابة بالأمراض.

وأوضح الباحثون أن الدهون غير المشبعة المتعددة والدهون غير المشبعة الأحادية "جيدة" إذ يمكنها تعزيز مستويات الكولسترول الجيد، وخصوصا عندما تستخدم بدلا من الدهون المشبعة التى ترفع من معدل الكوليسترول "السيئ" فى اللحوم الحمراء.

ويشمل النظام الغذائى المتوسطى الذى يعرف باسم "حمية البحر المتوسط" الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات وزيت الزيتون والبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك.

جدير بالذكر، أن بعض الأبحاث السابقة قد ربطت حمية البحر المتوسط بفقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

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مصر 365

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