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بولو رالف لورين ومجموعة صيفية منعشة تبهج القلوب!

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الإثنين 18-07-2016 15:48

طبعاً وكما وهو معروف فإن دار "بولو رالف لورين" Polo Ralph Lauren هي من أرقى دور الأزياء العالمية ومن أكثرها عراقة، وقد حافظت على طابعها الذي يجمع بين النمط الشبابي وبين النمط الكلاسيكي على مر السنين، وفي كل عام تقدم لنا مجموعات استثنائية ومبتكرة تحاكي بها ذوق النساء العصريات.
وهذا العام ولموسم ربيع وصيف 2016 قدمت دار "بولو رالف لورين" Polo Ralph Lauren مجموعة متنوعة ورائعة استوحتها من الشواطئ الفرنسية ومن الصيف في باريس، وقد ضمت الفساتين الماكسي، السراويل العريضة مع القمصان الفضفاضة، السترات الأنيقة، كما المعاطف الصيفية الخفيفة.
وقد شاهدنا مزيجاً بين الألوان الحيوية الصاخبة والألوان الحيادية الهادئة، كما كان هنالك الكثير من الأقمشة المخططة التي أوحت لنا بأجواء الصيف وأجواء البحر المنعشة، بالاضافة الى الرسومات الفنية الغرافيكية.
مجموعة غنية ورائعة قدمتها لنا دار "بولو رالف لورين" Polo Ralph Lauren لموسم ربيع وصيف 2016، وبها أرضت مختلف النساء على مختلف أذواقهن.

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سيدتي