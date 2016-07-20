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وزير الثقافة يفتتح الدورة التاسعة للمهرجان القومي للمسرح

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وزير الثقافة يفتتح الدورة التاسعة للمهرجان القومي للمسرح وزير الثقافة يفتتح الدورة التاسعة للمهرجان القومي للمسرح

وزير الثقافة حلمي النمنم

افتتح وزير الثقافة حلمي النمنم، مساء اليوم الثلاثاء، الدورة التاسعة للمهرجان القومي للمسرح “دورة الراحل نور الشريف”، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور المخرج ناصر عبد المنعم رئيس المهرجان، وعدد من رؤساء قطاعات ومؤسسات وزارة الثقافة، والمسرحيين والإعلاميين.

وتضمن حفل الافتتاح تقديم عرض من إخراج تامر كرم، ويشارك بالمهرجان 37 عرضًا تتنافس علي جوائزه، تمثل كافة الأنماط الإنتاجية ، فضلًا عن تعبيرها عن تيارات فكرية وفنية متعددة.

وتترأس النجمة الكبيرة سميحة أيوب لجنة تحكيم المهرجان، وعضوية كلًا من سناء شافع، كمال عيد، أشرف عبد الغفور، سامح صابر، أحمد الحجار، محمد سمير الخطيب، إبراهيم الحسيني.

كما كرم المهرجان في هذه الدورة، اسم الراحل الكبير نور الشريف الذي تحمل الدورة اسمه، والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعي ، والناقدة فريدة النقاش، والأديب والمترجم والشاعر الدكتور محمد عناني، والناقدة فوزية مهران، الدكتور ناجي شاكر، والدكتور نبيل منيب.

المراسل عمر جمال

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