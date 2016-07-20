الرقابة تفحص أسماء شخصيات مرشحة لتولى مناصب مهمة بالسويس

كشف مصدر مسئول بمحافظة السويس، عن قيام جهاز الرقابة الإدارية بفحص أسماء مسئولين مرشحين لتولى عدد من المناصب بديوان عام محافظة السويس والجهاز التنفيذى من بينها فحص أسماء مرشحين لتولى منصب مدير عام الطرق بالسويس.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن جهاز الرقابة الإدارية يقوم بفحص السيرة الذاتية للمرشحين لتولى المناصب والتحرى عنهم وعن مدى نزاهتهم وأحقيتهم فى تولى المنصب.

وأشار المصدر إلى أن من الأسماء المرشحة لتولى منصب مدير عام الطرق بالسويس المهندس سيد فهمى رئيس جهاز تعمير سيناء بالسويس وبالرغم من فحص الاسم عن طريق الأجهزة الرقابية ولكن قام سيد فهمى بإبلاغ المسئولين بالسويس عدم رغبته فى تولى المنصب حسب تأكيد مصدر مطلع بجهاز تعمير سيناء.

وأكد المصدر، أن من بين المناصب التى يتم فحص أسماء مرشحين لتتولى المسئولية منصب مدير الشئون الإدارية للمحافظة ومسئولى الشئون القانونية بالمحافظة.

وكانت محافظة السويس شهدت خلال الفترة الماضية مطالب بضرورة إجراء عملية تطهير بمبنى المحافظة، خاصة بسبب أزمات مزادات الأراضى والتى تقدم نواب بالبرلمان بالسويس بطلبات إحاطة بسبب ما يسمى بفساد المزادات.

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