رقم غريب.. 11 مشجعا فقط للاتسيو جددوا اشتراكهم السنوي

يتسع ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما لـ70 ألف متفرج لكن 11 مشجعا للاتسيو فقط هم من قاموا بتجديد اشتراكهم السنوي.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أفادت بأن يوم الثلاثاء فتحت إدارة لاتسيو الباب أمام الجمهور من أجل تجديد اشتراكاتهم السنوية.

لكن أوضح التقرير بأن الإدارة فوجئت بأن من قام بالتجديد هم 11 مشجع فقط وذلك اعتراضا على نتائج الفريق خلال الموسم الماضي وأزمة التعاقد مع المدرب مارسيلو بيلسا.

وأنهى لاتسيو الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثامن ما جعله لا يستطيع المشاركة في أي بطولة أوروبية خلال الموسم المقبل.

في الوقت ذاته كان نادي العاصمة الإيطالية قد تعاقد مع المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا قبل أن يفسخ تعاقده معه بعد ذلك بعدة أيام ما جعل غضب الجمهور يشتعل ويقرر عدم تجديد اشتراكاتهم السنوية.