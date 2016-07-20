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نائب وزير المالية: القيمة في الضريبة المضافة هي نفسها في الضريبة على المبيعات

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نائب وزير المالية: القيمة في الضريبة المضافة هي نفسها في الضريبة على المبيعات نائب وزير المالية: القيمة في الضريبة المضافة هي نفسها في الضريبة على المبيعات

عمرو المنير_نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لا يزال في مجلس النواب ولا نعلم حتى الآن، هل سيتم زيادة السلع المعفاة منه أم لا؟.

وأضاف «المنير»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في » الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الضريبة المضافة في القانون الجديد هي نفسها قيمة ضريبة المبيعات، ويكمن الاختلاف بينهما في طريقة الحساب فقط لبعض السلع.

ورد «المنير» على تخوفات بعض الأسر وأولياء الأمور من فرض ضريبة على «التعليم»، أسوة بـ«التعليم الدولي» الذي تضمنه القانون، قائلاً: «المدارس الدولية فقط التي سيتم فرض الضريبة المضافة عليها».

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