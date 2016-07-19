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مطروح تستقبل ثانى طائرة شارتر قادمة من إيطاليا وعلى متنها 106 سائحين

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مطروح تستقبل ثانى طائرة شارتر قادمة من إيطاليا وعلى متنها 106 سائحين مطروح تستقبل ثانى طائرة شارتر قادمة من إيطاليا وعلى متنها 106 سائحين
استقبل مطار مرسى مطروح الدولى، ثانى طائرات الشارتر القادمة من مطارى روما وميلانو بإيطاليا، على متنها 106 سائحين إيطاليين، وذلك مع بداية تدفق طائرات الشارتر للموسم السياحى هذا العام، على الساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح.

وأكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بأنه من المقرر زيادة عدد الطائرات الشارتر لتصبح أكثر من رحلة أسبوعيا خلال الفترة المقبلة، وتستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، قادمة من مدن روما و فيرونا وميلانو بإيطاليا.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتميز بالاستقرار الأمنى، بين باقى محافظات الجمهورية، وذلك بفضل وعى أبنائها مما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة فى ، فى ظل تميزها بالعديد من المقومات والتنوع السياحى، مثل سياحة السفارى والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية.

من جانبها أكدت صباح توفيق مدير إدارة السياحة والمصايف بمطروح، بأنه تم توزيع الدليل السياحى للمحافظة باللغة الايطالية على السائحين، بناء على توجيهات محافظ مطروح لتعريفهم بأهم المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح وواحة سيوة.

وأبدى السياح الإيطاليون إعجابهم بالجو الرائع والاستقرار الأمنى التى تشهده محافظة مطروح على مدار الــ4 سنوات الماضية وتقديرهم لأهالى مطروح المرحبين بضيوفهم، حيث يحرصون على زيارة المحافظة كل عام.

- بالفيديو والصور.. مطروح تستقبل أولى طائرات الشارتر على متنها 108 إيطاليين

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مصر 365

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