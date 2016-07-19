" الوزراء " يدعم " فاكسيرا " لتوفير الطعوم و الأمصال لوزارة الصحة

> تسلم الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، وزير الصحة ، خطابا من رئيس مجلس الوزراء أفاد فيه بالموافقة على قيام شركة فاكسيرا ،بتوفير احتياجات وزارة الصحة من الطعوم والأمصال للوزارة بالأمر المباشر عن العام المالي 2016- 2017 .

وقالت الدكتورة الفت غراب ، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية و اللقاحات فاكسيرا ، فى بيان صحفى مساء اليوم ، بأن الشركة تتلقى الدعم الكامل من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة و السكان ، ومجلس الوزارة لتوفير إحتياجات البلاد من الطعوم والأمصال .

وأضاف البيان ، أن الشركة تواصل عقد الإجتماعات والمشاروات مع مسئولى وزارة الانتاج الحربى للانتهاء من أعمال المناقصة الخاصة بمشروع السرنجات الآمنة والمصنع الخاص بها .

ننفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى قبل عرضها على البرلمان.. المشروع إلزامى للمصريين والعاملين بالخارج.. ويحظر الخدمات المكلفة وعمليات التجميل.. ولا يشمل الكوارث الطبيعية وخدمات الإسعاف

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