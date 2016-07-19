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ألمانيا تحظر صفحة حركة “بيجيدا” المعادية للإسلام على «فيسبوك»

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ألمانيا تحظر صفحة حركة “بيجيدا” المعادية للإسلام على «فيسبوك» ألمانيا تحظر صفحة حركة “بيجيدا” المعادية للإسلام على «فيسبوك»

مظاهرة لأنصار حركة بيجيدا

أعلن “زيجفريد ديبريتس”، أحد المؤسسين لحركة “بيجيدا” الألمانية المعادية للإسلام، اليوم الثلاثاء، أن صفحة الحركة على موقع فيس بوك تم حجبها اعتبارًا من بعد ظهر اليوم، لأسباب تتعلق بمحتويات على الصفحة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد نشر ديبريتس على حسابه لقطة مصورة لشاشة يظهر فيها بيان لموقع فيس بوك، يقول إن المحتويات المحجوبة يبدو “أنها لا تتناسب مع شروط استخدام فيس بوك ولا معايير المجتمع”.

وأضاف ديبريتس معلقًا: “يبدو أن وزير العدل السيد هايكو ماس نجح في جعل فيس بوك تغلق صفحة بيجيدا”، لافتاً إلى أنه تم تقديم تظلم ضد هذا الإجراء.

ولم يصدر عن شركة فيس بوك حتى الآن أي تعليق على ما ذكره ديبريتس.

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