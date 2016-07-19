توقف خدمة قطارات «يوروستار» في باريس جراء حريق متعمد

قالت السلطات الفرنسية، إن مخربين أشعلوا حريقا في محطة قطار “غار دو نور”، في باريس اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تعطل خدمة قطارات ” يوروستار” وتعطل حركة المرور إلى بريطانيا وغيرها من الوجهات.

وبحسب “أسوشيتد برس” فقد أفادت خدمة السكك الحديدية الوطنية، بأن حريق اليوم الثلاثاء، ناجم عن “حادث خبيث”، بدون الخوض في تفاصيل، وقال مسؤول في الشرطة إن الحريق بدأ في محطة إلكترونية وتسبب في قطع مفاجئ للكهرباء على قضبان القطار.

وتم إخماد الحريق سريعا، ولم يمثل خطورة على الركاب، حسبما أفاد المسؤول، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص بعد، لكن ليس هناك أي مؤشر على أنه عمل إرهابي، حسبما أفاد المسؤول الذي تحدث شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول الكشف عن اسمه.

جاء الحادث وسط حالة من التوتر تشهدها البلاد، في أعقاب هجوم بشاحنة في مدينة نيس خلف 84 قتيلًا وتبناه تنظيم داعش، وهو ثالث هجوم كبير تشهده فرنسا خلال 18 شهرًا.

وأخبرت خدمة السكك الحديدية الركاب بأنه سيتم استئناف حركة القطارات ليل الثلاثاء، غير أن ركاب قطارات يوروستار عبر القناة الإنجليزية بأن عليهم أن ينتظروا حتى الأربعاء للمغادرة.

يشار إلى أن القطارات إلى بروكسل وأمستردام وغيرها من الوجهات الدولية تغادر أيضا من غار دو نور.