شكري: تشكيل مجلس استشاري لدعم مشيرة خطاب لمنصب «اليونسكو»

أعلن وزير الخارجية سامح شكري، عن تشكيل مجلس استشاري لدعم ترشح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ” يونسكو” خلال الانتخابات التى ستجرى فى شهر اكتوبر 2017.

وقال شكرى – فى الكلمة التى القاها مساء اليوم “الثلاثاء” خلال الحوار الثقافي الذي عقد بمقر المتحف المصري والذي شهد إعلان خطاب مرشحة مصر للمنصب- أن مؤسسات الدولة ستتضافر وتتكاتف لتدعيم هذا الترشيح وبالتنسيق مع الدول الصديقة التي وعدت باجراء الاتصالات اللازمة لدعم المرشحة.

وأضاف أنه وبالاستفادة من الخبرات المصرية والشخصيات المصرية فقد تم تشكيل مجلس استشارى للحملة الانتخابية ويضم نخبة من الشخصيات المرموقة تتمتع بخبرات متميزة فى مجالات عمل اليونسكو ومن بينها التربية والعلوم والثقافة ومن شخصيات لها اتصالات واسعة.

وأعلن “شكرى”، أسماء أعضاء المجلس الاستشارى وهم:” الدكتور أسماعيل سراج الدين، والدكتور جابر عصفور، والدكتور زاهي حواس ،وعمرو بدر، والدكتور فاروق الباز، والسفيرة فاطمة الزهراء، والكاتب محمد سلماوي، ومحمد فريد خميس، والدكتور مصطفى الفقي، و ملك زعلوك، و الدكتورة نادية مكرم عبيد، ونهاد عبد اللطيف، وهشام الشريف”.

> وأشاد سامح شكري، بترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام “اليونسكو”، ووصفها بأنها نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية.

وأكد الوزير، أن القمة الإفريقية التى أنهت أعمالها أمس بكيجالى، اعتمدت ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لتكون المرشح الرسمي لأفريقيا، وقد وافق الرؤساء على اعتماد المرشح مبكرًا، على الرغم من أن الانتخابات ستكون في أكتوبر عام 2017 ، متوجهًا بالشكر للمسئولين الافارقة لاعتماد المرشحة والتى أكد أنها ستكون خير ممثل للقارة، كما أنها ستكون خير ممثل للحضارة العربية وتراثها بما يعزز هذا التراث وخاصة في ظل التطرف والمنظمات المتطرفة التي تسعى لتشويه الحضارة العربية.

وأكد سامح شكري، أن مشيرة خطاب ستكون خير ممثل للحضارة الإنسانية في ظل سعي البعض لتشويه الحضارة.

أ ش أ