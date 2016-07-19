تفاصيل اجتماع مجلس أمناء اتحاد ماسبيرو بشأن قانون الإعلام

كتبت- إنجي لطفي

عقد مساء اليوم مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اجتماعاً برئاسة صفاء حجازي، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون حيث ناقش المجلس مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام في ضوء ما تم إرساله للاتحاد لإبداء ملاحظاته على مواد القانون، حيث يهدف القانون إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية المملوكة للدولة، وينظم مهامها واختصاصاتها وتشكيلها ومواردها المالية.

وأكدت صفاء حجازى، على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الحالية التي نص عليها القانون المنظم لعمل اتحاد الاذاعة والتليفزيون ” القانون 13 لعام 79 “، والا يتم الانتقاص من هذه المكتسبات، والعمل على تنميتها مع الالتزام باللائحة التنفيذية للقانون الجديد حال صدوره، والمهلة التى سيحددها لتوفيق الأوضاع للدخول في مرحلة الإنشاء الفعلي للهيئة الوطنية للإعلام.

وقد أبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم على بعض مواد القانون، منها إدارة الترددات الخاصة باتحاد الاذاعة والتليفزيون، باعتباره المُشغل الوحيد والناقل لشارة البث الاذاعى والتليفزيوني داخل مصر، كما طلب عدد من الأعضاء بضرورة فصل مشروع القانون عن القانون الموحد لتنظيم الاعلام، نظرًا للطبيعة الخاصة للعمل الإذاعى والتليفزيوني.

كما أكمل مجلس الأمناء تشكيل لجانه النوعية واختيار رؤسائها، كما تم استحداث لجنة جديدة للشئون القانونية، عهد إليها مناقشة مشروع قانون انشاء الهيئة الوطنية للإعلام، لإعداد الملاحظات بشأنها وإرسالها الي قسم الفتاوى والتشريع بمجلس الدولة، لضمان خروج القانون بما يحفظ للاتحاد حقوقه.

كما استعرض المجلس، في نهاية اجتماعه المشروع المزمع تنفيذه خلال الفترة المقبله، للحفاظ على تراث ماسبيرو، وما يحويه من كنوز لإعادة الاستفادة بها كمحتوى برامجي بقنوات اتحاد الاذاعة والتليفزيون.