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الخرباوي: «أردوغان» يحمي منصبه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني

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الخرباوي: «أردوغان» يحمي منصبه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الخرباوي: «أردوغان» يحمي منصبه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني

ثروت الخرباوى

قال الكاتب والمفكر، ثروت الخرباوي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعد عضوًا فاعلًا في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، لأنه منذ 20 عامًا بايع في باكستان، مصطفى مشهور، المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الرئيس أردوغان، انقلب على فتح الله كولن المعارض التركي، بعدما شعر أنه سيكون منافسًا له في المستقبل بسبب علاقاته في تركيا من خلال المدارس والجمعيات الأهلية التي تقوم بالعمل الخيري.

وتابع، أن أردوغان بدأ يعادي تجمعات كبيرة في تركيا، بداية من فئة الأكراد التي تمثل نسبة 20% من الشعب، موضحًا أن فريق القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان يمثل الصوت المضاد لشباب الجماعة.

وأوضح الخرباوي أن: “أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في تركيا، يضعون أيديهم على قلوبهم بسبب أن محاولة الانقلاب على رجب أردوغان لم تنته بعد”.

وأكد الخرباوي، أن تركيا تحتل أسوأ المراكز في حرية الرأي والصحافة وحقوق الإنسان عالميًا، لافتًا إلى أن تحركات رجب أردوغان، نحو روسيا وإسرائيل لعبة سياسية لحماية منصبه ليس أكثر.

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