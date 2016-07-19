تقارير - هل يلعب رمضان بجانب فان بيرسي الموسم المقبل في ستوك؟

أشارت تقارير إخبارية إلى أن ستوك سيتي الإنجليزي قد يعيد الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم فينيرباهتشه إلى البريمرليج الموسم المقبل.

فان بيرسي بات قريبا من الخروج من ناديه التركي هذا الصيف لتبدأ التكهنات حول عودته للدوري الإنجليزي من جديد.

ورفض مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي استبعاد فكرة ضم فان بيرسي لصفوف الفريق الموسم المقبل في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس.

ولم ينف هيوز الأمر عند سؤاله عن صحة شائعات فان بيرسي وقال "سيكون هناك الكثير من هذه الأخبار بعضها سيكون صحيحا والآخر لا، والأمر يعود إليكم في تصديقهم أو لا".

جدير بالذكر أن ستوك سيتي الإنجليزي بات قريبا من ضم المصري رمضان صبحي لاعب الأهلي إذ يتبقى فقط الرتوش الأخيرة على إتمام الصفقة.