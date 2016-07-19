مشيرة خطاب: الرقى بالإنسانية تحت راية اليونسكو حق وهى الملجأ لحماية الشباب

أكدت السفيرة مشيرة خطاب المرشحة المصرية لمنصب مدير عام اليونسكو، أن القوة الناعمة هى تلك الذى تخلق الحراك الثقافى الإعلامى التنويرى، وهى ضمير الإنسانية.

وقالت مشيرة فى كلمتها خلال حوار ثقافى حول "مصر واليونسكو والقضايا الثقافية الدولية"، مساء اليوم الثلاثاء، بحديقة المتحف المصرى بميدان التحرير: "إذا كان الفنان المبدع يرسم بالكلمة والريشة والنغمة فإن الرياضى يرسم بالجسد الإنسانى صورة انتصار الإرادة وقوة التحمل وتطهير الروح، رعاية بناء العقول وتطهير الوجدان، والرقى بالإنسانية تحت راية اليونسكو حق من حقوق الإنسان وهى الملجأ الذى نحمى به الشباب من هجمات الانعزالية والطائفية ورفض الآخر".

-ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بحفل إعلان مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

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