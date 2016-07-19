اتهام جنود سودانيين بالاغتصاب قرب معسكر للأمم المتحدة في جوبا

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت معلومات عن عمليات اغتصاب ارتبكها جنود من جنوب السودان بحق مدنيين، بالقرب من إحدى قاعدتيها في العاصمة جوبا، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وكشف مساعد المتحدث باسم المنظمة الدولية، فرحان حق: “تلقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان معلومات مقلقة جدا حول اعتداءات جنسية، بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود بالزي العسكري ضد مدنيين” بالقرب من إحدى قاعدتيها في جوبا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حق قوله: “هذه التجاوزات التي تحقق بشأنها بعثة الأمم المتحدة، يمكن أن تشكل، في حال تبين صحتها، جرائم حرب”.

وأعرب المتحدث عن أسفه، لأن سلطات جنوب السودان تواصل تقييد حركة جنود البعثة، ولا سيما برفض منح تصاريح للتحليق وعبر مضايقة أفراد البعثة.

شهدت جوبا معارك دامية من 8 و11 يوليو بين قوات الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، أسفرت عن 300 قتيل على الأقل، وهددت اتفاق السلام الهش.