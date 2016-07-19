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إصابة 9 فى حادث طائفى جديد بالمنيا على خلفية غسيل الأوانى بقرية أدمو

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إصابة 9 فى حادث طائفى جديد بالمنيا على خلفية غسيل الأوانى بقرية أدمو إصابة 9 فى حادث طائفى جديد بالمنيا على خلفية غسيل الأوانى بقرية أدمو
أصيب 5 مسلمين و4 أقباط فى مشاجرة وقعت بقرية أدمو التابعة لمركز المنيا، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، بلاغاً من عمليات النجدة، بوقوع اشتباكات بين مسلمين وأقباط بقرية أدمو التابعة لمركز المنيا.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين سيدات أقباط أثناء قيامهن بغسيل الأوانى بترعة بحر يوسف المارة بالقرية، وشباب من العاملين بالزراعة، أثناء عودتهم من العمل وقيامهم بالاستحمام بمجرى الترعة، وتحولت إلى معركة استعانت خلالها السيدات بالرجال الأقباط، ونتج عنها إصابة 9 بينهم 5 مسلمين و4 أقباط.

انتقل العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز المنيا، وتدخلت الأجهزة الأمنية، وتم فرض كردون أمنى لمنع تجدد المشاجرة بين الطرفين، وجارى ضبط المتهمين من الجانبين والتحرى حول الظروف والملابسات، وشكل رئيس مجلس القرية غرفة عمليات لمتابعة الأحداث.

وقال الشيخ محمود جمعة أمين بيت العائلة بالمنيا، أنه أرسل ثلاثة من أعضاء البيت إلى القرية للعمل على تهدئة الأوضاع.


>- نواب المينا يزورون طهنا الجبل غدا للوقوف على أسباب الأحداث الأخيرة بالقرية
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