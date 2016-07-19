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عمر جابر يشارك في تعادل بازل المثير مع فولفسبورج قبل أيام من انطلاق الدوري

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عمر جابر يشارك في تعادل بازل المثير مع فولفسبورج قبل أيام من انطلاق الدوري عمر جابر يشارك في تعادل بازل المثير مع فولفسبورج قبل أيام من انطلاق الدوري

شارك عمر جابر مدافع بازل في تعادل فريقه المثير أمام فولفسبورج الألماني 3-3 وديا يوم الثلاثاء.

المباراة هي الودية الأخيرة لبازل قبل انطلاق الدوري السويسري يوم السبت المقبل.

وخاض عمر جابر الشوط الأول الذي انتهى بتأخر بازل بهدف، قبل أن يستبدل بين الشوطين، ليشهد الشوط الثاني خمسة أهداف.

ولعب مدافع منتخب في مركز الظهير الأيمن ولعب أكثر من كرة عرضية.

عمر جابر انتقل إلى بازل هذا الصيف وبدأ معسكر الإعداد مع الفريق منتصف يونيو الماضي.

شارك لاعب الزمالك السابق في كل المباريات الودية لفريقه واكتسب ثقة المدرب أورس فيشر.

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