بدء لقاء وكيل الأزهر بشباب جامعة الإسكندرية‎

بدأ لقاء الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، مع شباب جامعة الإسكندرية فى حوار مفتوح يتناول أبرز القضايا المعاصرة التى تشغل بال الشباب والعقبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية، وذلك من خلال معسكر الجامعة للشباب.

ويناقش اللقاء تطلعات الشباب نحو المستقبل المنشود، ودور الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء فى الحفاظ على تراث الأمة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.



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جانب من لقاء وكيل مشيخة الازهر بشباب جامعة الإسكندرية



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جانب من المنصة



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رجال الأزهر فى مقدمة الحضور



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جانب من لقاء وكيل الأزهر بشباب الإسكندرية



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الدكتور عباش شومان وكيل الأزهر

- غدًا وكيل الأزهر فى حوار مفتوح مع شباب جامعة الإسكندرية