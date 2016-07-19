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بدء لقاء وكيل الأزهر بشباب جامعة الإسكندرية‎

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بدء لقاء وكيل الأزهر بشباب جامعة الإسكندرية‎ بدء لقاء وكيل الأزهر بشباب جامعة الإسكندرية‎
بدأ لقاء الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، مع شباب جامعة الإسكندرية فى حوار مفتوح يتناول أبرز القضايا المعاصرة التى تشغل بال الشباب والعقبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية، وذلك من خلال معسكر الجامعة للشباب.

ويناقش اللقاء تطلعات الشباب نحو المستقبل المنشود، ودور الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء فى الحفاظ على تراث الأمة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

بدء لقاء وكيل الأزهر بشباب جامعة الإسكندرية‎ (1)
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جانب من لقاء وكيل مشيخة الازهر بشباب جامعة الإسكندرية

بدء لقاء وكيل الأزهر بشباب جامعة الإسكندرية‎ (2)
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جانب من المنصة

بدء لقاء وكيل الأزهر بشباب جامعة الإسكندرية‎ (3)
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رجال الأزهر فى مقدمة الحضور

بدء لقاء وكيل الأزهر بشباب جامعة الإسكندرية‎ (4)
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جانب من لقاء وكيل الأزهر بشباب الإسكندرية

بدء لقاء وكيل الأزهر بشباب جامعة الإسكندرية‎ (5)
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الدكتور عباش شومان وكيل الأزهر


>- غدًا وكيل الأزهر فى حوار مفتوح مع شباب جامعة الإسكندرية

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