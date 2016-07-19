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وكيل الأزهر لشباب جامعة الإسكندرية: لا تستمعوا لمن يصنع فتاوى التحريم الوهمية

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وكيل الأزهر لشباب جامعة الإسكندرية: لا تستمعوا لمن يصنع فتاوى التحريم الوهمية وكيل الأزهر لشباب جامعة الإسكندرية: لا تستمعوا لمن يصنع فتاوى التحريم الوهمية
حذر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، شباب جامعة الإسكندرية بعدم الانسياق والاستماع للشيوخ الذين يظهرون فى الوقت الحالى لإصدار الفتاوى والتحريم بلا أساس وليس هو أهل اختصاص، مشيرا لظهور بعض الشخصيات التى تعم خلفيتها الدينية والسياسية وسمحوا لأنفسهم إصدار فتاوى تحريم ونصبوا نفسهم دعاة وأئمة على الشباب والمجتمع، وهم ليسوا أهل الاختصاص وليس لهم علاقة بالدين.

وأضاف خلال كلمته لشباب جامعة الإسكندرية، أنه ليس أى شخص يستطيع أن يصدر فتوى، فهى لها أهل الاختصاص فى ثلاث هيئات هم دار الإفتاء وهيئة كبار العلماء ومجمع البعوث الإسلامية غير ذلك تعتبر فتاوى باطلة يصنعها أهل الباطل ليس لها أساس من الصحة.

واستنكر وكيل مشيخة الأزهر من يصدر فتاوى بتحرم تهنئة المسيحيين وما يخص مناسبات الأديان الأخرى، مؤكداً أن هذه الفتاوى تصنع الفتن والتشتت بين نسيج المجتمع وتستهدف الشباب للتخريب والإسلام لا يحرض على الفتن والكراهية بين أفراد المجتمع ولا يفرق بين مسلم ومسيحى.


>غدًا وكيل الأزهر فى حوار مفتوح مع شباب جامعة الإسكندرية

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