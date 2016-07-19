مؤتمر كونتي: قريبا فكرة جديدة في تشيلسي.. وكوستا سيسجل كثيرا

قال أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي إن دييجو كوستا مهاجم الفريق سعيد معه، وأشار إلى أن عمله مع الفريق يتطلب بعضا من الوقت لكي يدخل إلى فكرة جديدة في كرة القدم.

ويواجه تشيلسي نظيره واك بيليتس ضمن استعدادات الفريق قبل بدء الموسم الجديد 2016-2017 يوم الأربعاء.

طريقة جديدة لكرة القدم

وصرح كونتي في المؤتمر الصحفي :"أنا سعيد لأنني أجد اللاعبين يتصرفون بصورة صحيحة وبسلوك صحيح".

وأضاف "إنهم يعملون بكد، وهو أمر مهم، مع الوقت سنتجه لفكرة جديدة عن كرة القدم، طريقة جديدة وفنيات جديدة وعقلية وبدنيا ستتغير الصورة".

وتابع "من المهم قليلا مع الوقت أن أعرف اللاعبين وأن يعرفونني بدورهم أيضا، في اليورو أنهيت بناء فريق، والآن أنا أبني فريقا جديدا، في اللحظة الحالية من الطبيعي أن أعاني من صعوبة مع ذلك التغيير مع تشيلسي لأننا نبدأ الموسم".

واستطرد "أتعرف على الكثير من اللاعبين الجدد، أنا أعرف الفريق على فكرة جديدة عن كرة القدم، نحتاج لبعض الوقت، لكنني رأيت أشياء إيجابية هذا الأسبوع".

عودة المشاركين في اليورو وكوبا أمريكا

وعاد للفريق كل من سيسك فابريجاس وبيدرو رودريجيز وخوان كوادرادو وجاري كاهيل وسيزار أزبليكويتا بعد الراحة الإضافية التي حصلوا عليها لمشاركتهم في بطولات قارية مع منتخبات بلادهم.

وقال مدرب منتخب إيطاليا السابق "عودتهم مهمة، أنا بحاجة لكي يكون لدي مجموعة كاملة للعمل معها، وأن أنقل أفكاري للاعبين".

وعن كرت زوما المدافع الذي أصيب في شهر فبراير الماضي "اليوم بدأ زوما تدريبات خفيفة مع الفريق الأول".

وتابع "نعمل أنه يتعافى، لكنني أعلم أنه يحتاج لوقت أكثر لكي يفعل ذلك، من المهم ألا نضغط عليه، كانت لدي نفس الإصابة وأعرف من خبرتي متى يكون اللاعب مستعدا للعب".

دييجو كوستا

وعن موقف دييجو كوستا والتكهنات برحيله "دييجو لاعبنا إنه رائع، يمثل أهمية كبيرة لنا ولا توجد مشكلة معه إنه مستمر معنا ويعمل بكد، إنه سعيد للعمل مع زملائه ومعي، إنه لاعب لتشيلسي".

وأتم "إنه لاعب مهم وقوي جدا، أحد أفضل اللاعبين في العالم، أنا واثق أنه حينما يعرف أفكارنا جيدا سوف يسجل الكثير من الأهداف لنا".

وكان تشيلسي قد خسر مباراته الأولى ضد رابيد فيين بنتيجة 2-0 يوم السبت 16 يوليو.