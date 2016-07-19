تقرير في الجول – عليك متابعة هؤلاء استعدادا لموسم 2016-2017

بدأت الأندية في خوض الجولات الاستعدادية تحضيرا لموسم 2016-2017، بعض من متابعي كرة القدم يتجاهلون تلك الجولات ظنا منهم أنها مجرد وديات لا قيمة لها.

ولكن على الجانب الأخر، تلك الجولات التحضيرية مهمة للغاية ليس على الصعيد البدني أو التكتيكي، لكن لدلالات مستقبل هؤلاء اللاعبين والمدربين خلال الموسم:

إليكم أبرز من يجب متابعتهم خلال الجولات التحضيرية مع أنديتهم:

ماتا

"حاليا أوسكار يلعب كرقم 10 وإن أخبرني أحد أنه ليس لاعب الموسم في تشيلسي فلن أتفق معه. أما خوان ماتا فعلي وعليه إثبات أنه لاعب جيد". جوزيه مورينيو وهو مدير فني للفريق الأزرق.

ماتا رحل عن تشيلسي واتجه إلى مانشستر يونايتد دون رد على مورينيو.

لكن رد ماتا جاء بعد عامين مع مانشستر أثناء فترة تولي فان جال للمهمة. وقال اللاعب: "فيما يخص التسجيل وصناعة الأهداف أنا سعيد بما قدمته مع يونايتد وسعيد بأرقامي، والإحصائيات لا تكذب".

الآن يذهب مورينيو إلى ماتا في يونايتد. وعلينا متابعة الجولة التحضيرية ومعرفة إذا ما كان الإسباني سيستمر مع المدرب البرتغالي أم لا.

كونتي

هل يلعب كونتي 3-5-2 مع تشيلسي؟

يقول المدرب الإيطالي في مؤتمره الأول: "أول شيء أفعله حينما أصل لفريق جديد هو أن أجد المركز المناسب لكل لاعب".

وأضاف "أحب القول إن المدرب كالخياط، هذا يجعلك تبني أفضل رداء لفريقك".

وأتم "ثلاثة في الخلف أو أربعة في الخلف، ليس أمرا هاما، ما يهم هو روح الفريق والتنظيم الجيد".

دييجو كوستا

ظهر فيديو لمباراة كونتي الأولى ضد رابيد فيين وفيها كان المدرب الإيطالي يوجه مهاجمه دييجو كوستا خلال المباراة، كان تشيلسي قد سكنت شباكه الهدف الأول، بدا وكأن كوستا لم يحب التعليمات.

نتوق لمعرفة ما سيحدث بين المدرب والمهاجم الإسباني، المباراة انتهت بخسارة الزرق بنتيجة 2-0.

سيتي جوارديولا

المدرب الإسباني تولى قيادة الأزرق السماوي، كيف سيلعب سيتي؟ بالطبع "تيكي تاكا" هكذا تساءلت وأجابت الصحافة الإنجليزية، لكن هل يغير جوارديولا بعضا من خططه؟ هل يكرر طريقته؟ وهل يصبح سيتي منيعا؟

بايرن أنشيلوتي

اتهامات عديدة وجهت لبيب جوارديولا بأنه أضاع جانبا كبيرا من هوية العملاق البافاري، الآن تولى كارلو أنشيلوتي المهمة، وبايرن يخوض الجولة التكتيكية فكيف سيلعب؟

إيسكو

الآن حانت الفرصة لكي يلعب صانع الألعاب الإسباني مع ريال مدريد ويثبت قدرته لزين الدين زيدان، صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن اللاعب سوف يتحدث مع المدرب حول مستقبله وفي الجولة التحضيرية سيظهر كل شيء بالتأكيد.

ليستر سيتي

الفريق سيختبر مواجهات جديدة ومع رحيل نجولو كانتي إلى تشيلسي.

نرغب بشدة في مشاهدة الأداء، سيواجه باريس سان جيرمان نهاية الشهر الجاري ثم برشلونة في 3 أغسطس.

أليكس فيدال

الظهير الأيمن لبرشلونة ربما يجد طريقه الآن لإثبات ذاته خصوصا وأنه لم تعد هناك منافسة قوية بعد رحيل داني ألفيش إلى يوفنتوس.

الصفقات الجديدة

هناك الكثير من الصفقات الجديدة التي أبرمتها معظم الأندية مثل دينيس سواريز لبرشلونة، هنريك ميخيتاريان لمانشستر يونايتد وكذلك زلاتان إبراهيموفيتش وساديو ماني لليفربول، نحن بحاجة لوضع هؤلاء تحت المجهر أيضا.