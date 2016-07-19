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صفقات الزمالك – مدرب ناصف يتحدث لـ في الجول عن.. ' عبد الشافي ' الجديد وعصبيته الخطيرة

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صفقات الزمالك – مدرب ناصف يتحدث لـ في الجول عن.. ' عبد الشافي ' الجديد وعصبيته الخطيرة صفقات الزمالك – مدرب ناصف يتحدث لـ في الجول عن.. ' عبد الشافي ' الجديد وعصبيته الخطيرة

انضم محمد ناصف الظهير الأيسر لإنبي للزمالك لتدعيم الجبهة اليسرى.. بين أنه يعوض غياب محمد عبد الشافي أو ستقتله عصبيته يتحدث خالد متولي مدر اللاعب الأعسر.

ناصف صاحب الـ27 عاما صنع ثمانية أهداف وهو الرقم الأعلى بين زملائه في إنبي خلال 31 مباراة لعبها، لكنه لم يسجل أي أهداف

تعرف على تفاصيل انتقال ناصف وإبراهيم

وتحدث FilGoal.com مع خالد متولي المدرب العام لإنبي والذي كشف عن أبرز مميزات وعيوب محمد ناصف وكيف سيفيد الزمالك..

- مميزاته

يقول خالد متولي: "ناصف من أفضل ظهراء اليسار في ، قوي ولديه جدية وصلابة دفاعية.. والفترة الأخيرة تطور كثيرا في المساندة الهجومية".

وأضاف "يجيد إرسال العرضيات والتصويبات القوية، ولو انضم لمنتخب مصر أكثر من مرة سيكتسب مزيد من الثقة تنطبع على أدائه".

وتابع "في رأيي هو أفضل ظهير أيسر في مصر بعد محمد عبد الشافي".

- ما يحتاجه

وأشار "اللعب في الدوري المحلي يختلف عن دوري الأبطال، وهذا ما سيكتسبه في الزمالك.. ناصف كان من ناشئين الأهلي ولديه دائما حافز المكسب والبطولة".

وأردف "في المران والتقسيمة التي تتبع المران يسعى دائما للفوز والمكسب.. يحتاج لمعاملة نفسية جيدة".

وتابع "يحتاج ناصف للحفاظ على وزنه لكي ينفذ كافة الحركات والأداء الفني يتطور ويستجيب جسده لكل ما يحاول القيام به".

وواصل "يحتاج ناصف التطور في الناحية الهجومية أكثر خاصة أن قدمه جيدة على المرمى وينقصه فقط التسديد على المرمى".

- عيوبه

من أبرز عيوب ناصف هي العصبية الزائدة.. "بإمكانك أن تستفزه بسهولة" بحسب ما يكشف عنه خالد متولي.

ويروي في تصريحاته لـFilGoal.com: "عندما كنا نقيم تقسيمات، أعلم أنه يحب الفوز وأنا أدير التقسيمة، فكنت أتعمد أن احتسب قرارات ظالمة ضده لكي أستفزه".

وأضاف "أغلب التقسيمات كان يُطرد منها بسبب العصبية والاعتراضات غير اللائقة.. كان هدفي أن يعتاد أن الحكم من الوارد أن يفعل ذلك، وطرده سيؤثر على الفريق".

وأتم "تعمدت إثارته بقرارات خاطئة لأستفز ما بداخله، طرده في المران أفضل كثيرا من المباريات.. عليه أن يكون أكثر اتزانا داخل الملعب".

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