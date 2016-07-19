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بدر آل زيدان يغضب متابعيه وجمهوره فما السبب؟

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الثلاثاء 19-07-2016 15:34

غضب جمهور الإعلامي والفنان بدر آل زيدان عندما قام بالبصق والاستهزاء من أحد متابعيه من خلال محادثة مباشرة عبر برنامج "periscope"؛ حيث إن بدر كان بصحبة أحد أصدقائه في السيارة، وكانوا قد فتحوا المحادثة المباشرة مع الجمهور وقد قام أحد المتابعين بتوجيه كلام سيئ لبدر؛ مما جعله يرد عليه بهذه الطريقة التي لم ترضِ متابعيه وجمهوره الذين اعتبروا أن هذا تصرف غير لائق من أعلامي وفنان معروف، بدر آل زيدان دخل هذا الموسم الساحة الفنية من خلال أول عمل تمثيلي له، وهو "عود أخضر".

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سيدتي