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النيابة تأمر بعرض فتاة على الطب الشرعى بعد اتهامها لوالدها بالتعدى عليها جنسياً

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النيابة تأمر بعرض فتاة على الطب الشرعى بعد اتهامها لوالدها بالتعدى عليها جنسياً النيابة تأمر بعرض فتاة على الطب الشرعى بعد اتهامها لوالدها بالتعدى عليها جنسياً
قرر أحمد سالمان وكيل نيابة حلوان بعرض فتاة تبلغ من العمر 15 عام، على مصلحة الطب الشرعى بعد اتهامها لوالدها الذى يعمل سائق توك توك بالتعدى عليها جنسيا.

كان المقدم شريف فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغا من ربة منزل وابنتها تفيد قيام زوجها بممارسة الجنس مع ابنته الصغيرة.

وأفادت الفتاة فى البلاغ أن والدها توجد خلافات بينه وبين والدتها تصل إلى حد الطلاق، وأنها تقيم مع والدتها وتذهب إلى والدها السائق اسبوعيا لزيارته ويستغل وجودها ويقوم بممارسة الجنس معها تحت التهديد، واتفق معها على الذهاب له اسبوعيا دون أن يعلم أحد، وأكدت والدة السائق صحة الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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