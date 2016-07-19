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حبس موظفة بالبنك المركزى لاتهامها بالنصب على المواطنين

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حبس موظفة بالبنك المركزى لاتهامها بالنصب على المواطنين حبس موظفة بالبنك المركزى لاتهامها بالنصب على المواطنين
أمر المستشار محمد سالمان وكيل نيابة حلوان، بحبس موظفة بالبنك المركزى 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بالنصب على المواطنين بحجة توظيف الأموال.

وتعود أحداث الواقعة بداية بورود معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام موظفة بالبنك المركزى، بإنشاء شركة للنصب على الموطنين بعد إيهامهم بتوظيف أموالهم فى أعمال تجارية مربحة، مقابل ربح شهرى.

وعلى الفور تم إخطار اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والذى أمر بتشكيل فريق من البحث بالتعاون مع مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة العقيد شريف فيصل رئيس المباحث، وتبين أنه فى نفس الوقت وردت العديد من البلاغات إلى قسم شرطة حلوان والمعصرة من المواطنين تفيد بقيام المذكورة بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهمة استطاعت إيهام العديد من المواطنين بقدرتها على استثمار أموالهم من أجل إدارة ربح شهرى لهم مع الاحتفاظ بأموالهم ثابتة كما هى وذلك من خلال استغلال وظيفتها فى البنك المركزى لتسهيل عمليات استثمار الأموال فى مشروعات ضخمة لشركات كبرى.

وأوضحت التحريات أن المذكورة استطاعت جمع مبالغ مالية كثيفة من أهالى حلوان، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة للأموال العامة بالقاهرة، من مداهمة منزل المتهمة، وتم القبض عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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