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نشرة ONA| العاصمة تفاوض منى سلمان وعنايت..مذيعة النهار اليوم أسماء مصطفى تحذر من ال«بوكيمون»

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إلهام شاهين_ليلى علوى_أسماء مصطفى

إلهام شاهين_ليلى علوى_أسماء مصطفى

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

 

 

 

علمتONA من مصادر خاصة، أن قناة العاصمة دخلت في التفاوض مع عدد من الإعلاميين من بينهم الإعلامي جمال عنايت، لضمه إلى القناة في إطار خطة التطوير التي وضعتها..للمزيد

جمال عنايت

جمال عنايت

علمت وكالة أنباء ONA من مصادرها، أن قناة العاصمة تتفاوض حاليًا مع الإعلامية منى سلمان، حول الانضمام إلى شاشة “العاصمة 2″، في إطار خطة التطوير التي وضعتها القناة..للمزيد

الإعلامية منى سلمان – أرشيفية

الإعلامية منى سلمان – أرشيفية

أبدت الإعلامية أسماء مصطفى استياءها من انتشار إدمان الألعاب الإلكترونية بين الأوساط الشابابية في الآونة الأخيرة، موضحة أنها أصبحت “موضة”، وبعض الشباب يقلد بدون وعي أو خطوات محسوبة لخطورة مثل هذه الألعاب على الوقت والجهد..للمزيد

الإعلامية_أسماء مصطفى

الإعلامية_أسماء مصطفى

تستضيف الإعلامية حنان مفيد فوزي، مقدمة برنامج “عسل أبيض”، المذاع على شاشة TEN، غدًا الأربعاء، الفنانة ليلى علوى..للمزيد

الفنانة ليلى علوي – أرشيفية

الفنانة ليلى علوي – أرشيفية

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان المتألق بيومي فؤاد، في ظهورٍ خاص عبر شاشة “الحياة” عقب انتهاء شهر رمضان..للمزيد

الفنان بيومي فؤاد – أرشيفية

الفنان بيومي فؤاد – أرشيفية

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بما حققته الحلقة التي شاركت فيها ببرنامج “هاني في الأدغال”، رمضان الماضي، من مشاهدات على “يوتيوب”، مؤكدةً أنه أفضل برامج المقالب نظرًا لشخصية هاني المحترمة، وعدم استهزائه بالضيوف، والتقليل منهم..للمزيد

الفنان إلهام شاهين – أرشيفية

الفنان إلهام شاهين – أرشيفية

 

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أونا

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