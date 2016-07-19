نشرة ONA| العاصمة تفاوض منى سلمان وعنايت..مذيعة النهار اليوم أسماء مصطفى تحذر من ال«بوكيمون»

إعداد- إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

علمتONA من مصادر خاصة، أن قناة العاصمة دخلت في التفاوض مع عدد من الإعلاميين من بينهم الإعلامي جمال عنايت، لضمه إلى القناة في إطار خطة التطوير التي وضعتها..للمزيد

علمت وكالة أنباء ONA من مصادرها، أن قناة العاصمة تتفاوض حاليًا مع الإعلامية منى سلمان، حول الانضمام إلى شاشة “العاصمة 2″، في إطار خطة التطوير التي وضعتها القناة..للمزيد

أبدت الإعلامية أسماء مصطفى استياءها من انتشار إدمان الألعاب الإلكترونية بين الأوساط الشابابية في الآونة الأخيرة، موضحة أنها أصبحت “موضة”، وبعض الشباب يقلد بدون وعي أو خطوات محسوبة لخطورة مثل هذه الألعاب على الوقت والجهد..للمزيد

تستضيف الإعلامية حنان مفيد فوزي، مقدمة برنامج “عسل أبيض”، المذاع على شاشة TEN، غدًا الأربعاء، الفنانة ليلى علوى..للمزيد

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان المتألق بيومي فؤاد، في ظهورٍ خاص عبر شاشة “الحياة” عقب انتهاء شهر رمضان..للمزيد

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بما حققته الحلقة التي شاركت فيها ببرنامج “هاني في الأدغال”، رمضان الماضي، من مشاهدات على “يوتيوب”، مؤكدةً أنه أفضل برامج المقالب نظرًا لشخصية هاني المحترمة، وعدم استهزائه بالضيوف، والتقليل منهم..للمزيد