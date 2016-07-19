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بالفيديو.. نجلاء بدر تلبس الطرحة في ستارز أون بورد

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الثلاثاء 19-07-2016 15:32

فاجأت مجموعة من الأصدقاء الفنانة المصرية نجلاء بدر، خلال حضورها حفلة الفنان ملحم زين بأغنية ودبكة خاصة بمناسبة زفافها، الذي لم يمر عليه سوى فترة قصيرة، وغنى لها الفنان ملحم زين، وقام الأصدقاء على خشبة المسرح ورقصوا لها على أنغام الأغنية، وقامت مجموعة أخرى بوضع الطرحة لها، وبدأت الرقص مع زوجها رجل الأعمال محمد عفيفي، وبتصريح خاص لموقع سيدتي قالت بدر: إنها سعيدة بهذه الحركة من أصدقائها، وبأنها لم تكن متوقعة أن تلبس الطرحة مرة أخرى، وبهذه الطريقة الممتعة، كما قالت إنها للصدفة كانت ترتدي فستاناً أبيض، وفي نهاية الحفل قامت نجلاء بإلقاء الورد على الجمهور، كما تفعل أي عروس بحفل زفافها.

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سيدتي

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